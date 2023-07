Pogba, la promessa che carica i tifosi della Juve: "Restate con noi..."

Pogba, icona Juve in cerca di riscatto

Paul Pogba, icona per il brand Juve negli Stati Uniti (è il calciatore più richiesto in America) non vede l'ora di iniziare e non fa nulla per nasconderlo. Se la sua motivazione sarà la stessa dei compagni di squadra ci sarà da divertirsi sul serio e non solo come ha fatto con Allegri e Vlahovic in una delle classiche sfide extra allenamento.