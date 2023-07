Juve, il programma dopo gli Usa: fissata l’amichevole con l’Atalanta

Ultimo giorno di lavoro, ieri, al centro di allenamento della Loyola Marymount University, a Los Angeles, per la Juventus , che poi è volata sull’altra costa degli Stati Uniti, a Orlando in Florida.

Qui, nella notte tra mercoledì e giovedì (l’1.30 italiana), disputerà al Camping World Stadium la sua seconda amichevole americana contro il Real Madrid di Carlo Ancelotti dopo aver saltato il test contro il Barcellona per un’intossicazione alimentare che ha colpito la squadra blaugrana. Ecco dunque un altro classico, stavolta del calcio europeo, dopo il successo ai rigori nella sfida di Los Angeles contro il Milan. Ottima occasione per vedere sia i progressi tattici della squadra bianconera a tre settimane dall’inizio della preparazione estiva sia la condizione fisica del gruppo a poco più di quindici giorni dall’inizio del campionato.

Juve, ufficializzato il test contro l'Atalanta

Contro i rossoneri, Allegri ha schierato un 3-5-2 con ampio turnover e sono arrivati i gol di Danilo e Rugani. Probabile che il tecnico livornese confermi lo schema tattico, mentre l’utilizzo di Dusan Vlahovic, che avrebbe dovuto debuttare nell’ultimo test americano, resta alquanto incerto: il serbo prosegue con gli allenamenti personalizzati, come del resto Pogba, e non c’è intenzione di accelerare il suo rientro, ma di gestirlo al meglio. Giovedì, subito dopo l’amichevole contro il Real, la Juventus farà ritorno in Italia: Allegri concederà un paio di giorni di riposo, poi la squadra si ritroverà alla Continassa per continuare la preparazione. In programma anche un’altra amichevole, sabato 12 agosto a Cesena, contro l’Atalanta: prove di campionato a una settimana dal fischio d’inizio che per i bianconeri sarà a Udine, il 20 alle 20.45.