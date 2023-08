Nonge contro Huijsen, challenge Juve: chi ha vinto la sfida di palleggi

La Juventus sta continuando la preparazione negli Stati Uniti in vista dell'amichevole contro il Real Madrid nella notte tra mercoledì e giovedì 3 agosto. L'ultima sfida prima di fare ritorno in Italia per i bianconeri che, tra un allenamento e l'altro hanno il tempo anche di sfidarsi e divertirsi.

Dopo il duello tra Massimiliano Allegri e Dusan Vlahovic nei tiri da dietro la porta e la "Crazyfast Challenge" tra Soulé e Yildiz, questa volta a sfidarsi sono stati altri due giovani provenienti dalla Next Gen: Nonge Boende e Dean Huijsen, in una gara di palleggi con oggetti particolari.

Nonge vs Huijsen, sfida di palleggi

Tra un allenamento e l'altro c'è stato anche il tempo di divertirsi per alcuni giocatori della Juventus. I protagonisti di questa challenge di palleggi sono stati il centrocampista e il difensore, entrambi classe 2005 e compagni prima in Primavera e poi in Next Gen nel finale di campionato. I due ragazzi sono stati filmati mentre si sfidavano a una gara di palleggi, ma non con un pallone da calcio bensì con oggetti vari: pallina da tennis, pallone gonfiabile da spiaggia, un dado di spugna, pallone da football americano, pallina da golf e uno da pilates.

Quattro round dove si sono alternati i due ragazzi a lanciare un dado per scegliere quale dei sei oggetti utilizzare per iniziare i palleggi. Decisivo l'ultima sfida con la pallina da tennis dove con 17 tocchi Nonge ha allungato su Huijsen e vincendo con il risultato finale di 39 a 32. Una challenge che ha divertito tutti i presenti, compresi i due protagonisti, in attesa di sfidare i blancos nella notte e poi fare ritorno alla Continassa.