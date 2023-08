Szczesny, Juve-Real e il gol di Vinicius: "Ho fatto felice mio figlio..."

Con il successo della Juventus per 3-1 contro il Real Madrid è arrivato anche il primo gol di Timothy Weah in maglia bianconera. Una bella soddisfazione per lo statunitense, che si era già messo in mostra nel successo contro il Milan. Il classe 2000 al termine della sfida ha dichiarato: "Sono contento, è stata una bellissima vittoria. È stata una partita difficile, ma è bellissimo giocare queste partite. Abbiamo giocato bene il pallone, abbiamo combattuto e lavorato duro per ottenere questo risultato. Volevamo vincere e ci siamo riusciti, siamo contenti. L'assist di Weston e il premio MVP? Sono molto contento, ha giocato una grande partita".