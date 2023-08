La Juve è tornata in Italia: il programma dei bianconeri dopo la tournée

Neppure il tempo di godersi il successo per 3-1 sul Real Madrid che la Juventus ha fatto ritorno a Torino dagli Stati Uniti . Il Summer Tour 2023 si è concluso con il successo sui Blancos, firmato dai gol di Kean , Weah e Vlahovic dopo il momentaneo 2-1 messo a segno da Vinicius .

I calciatori bianconeri avranno a disposizione qualche giorno di relax per riabbracciare le famiglie e riposarsi, prima di catapultarsi nella seconda parte della preparazione estiva: fine settimana senza allenamenti, la ripresa del lavoro alla Continassa è prevista per lunedì 7 agosto.

Juve, riposo prima del conto alla rovescia in vista dell'Udinese

Sarà allora che scatterà il conto alla rovescia per Udinese-Juventus, la sfida in programma il prossimo 20 agosto alle 20:45, valida per la prima giornata di Serie A. Adesso, però, è il momento di ricaricare le proverbiali batterie prima di una full immersion che porterà all'esordio nel campionato 2023/2024.