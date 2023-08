Juve, dalla Primavera alla Next Gen: i calciatori pronti al decollo

Il secondo tempo era stato fatale contro il Cagliari, nel primo test della stagione, ma stavolta si rivela fondamentale contro l’Asti, formazione del girone A di Serie D. Da Graca e Ntenda hanno deciso il match contro i galletti, ma in generale è tutta la squadra che ha funzionato. Sempre sul solco del 3-5-2 di Brambilla, che ricalca fedelmente lo schieramento della prima squadra bianconera. Tanti i promossi dopo l’amichevole contro l’Asti: i due autori dei gol, ma anche Mulazzi e Lipari, protagonisti di una prova molto positiva.

Juve Next Gen, il prossimo test con la Pro Vercelli

Ora la Next Gen continuerà ad allenarsi fino al test di domenica contro la Pro Vercelli: si gioca alle ore 17 al Piola, a porte aperte. Un duello che darà a Brambilla una fotografia reale sullo stato d’avanzamento dei lavori, al cospetto di una formazione della stessa categoria. In generale, però, la preparazione estiva sta confermando la crescita di tanti ragazzi provenienti dall’Under 19 dello scorso anno: Savona, Mancini e Valdesi su tutti. Per quanto riguarda il mercato, invece, c’è una trattativa ormai in dirittura d’arrivo per quanto riguarda le uscite. Marco Olivieri, infatti, è sempre più vicino alla firma col Venezia. Accordo trovato fra la Juventus e il club lagunare per l’attaccante classe ‘99, che nella passata stagione ha vestito la maglia del Perugia, sempre in Serie B. Si tratta sulla base di un prestito con obbligo di riscatto a determinate condizioni. Anche l’accordo col ragazzo è stato trovato: fra oggi e domani si può chiudere l’affare, con Olivieri che rimarrebbe in cadetteria (campionato nel quale ha realizzato 12 gol in 89 gare).