Vlahovic partito per Monaco tra pubalgia e mercato: Juve, cosa succede

Dusan Vlahovic è volato a Monaco di Baviera in compagnia di un medico della Juventus per un controllo relativo al grado di guarigione dalla pubalgia da cui si sta curando con l'aiuto del dottor Hans-Wilhelm Müller-Wohlfahrt , luminare tedesco.

L'attaccante serbo non è volato in Germania per questioni relative al mercato, ma per un semplice controllo fisico sotto la supervisione del club bianconero.

Kane allontana Vlahovic dal Bayern

Dunque, nessuna clamorosa svolta di mercato perché l'obiettivo primario del Bayern Monaco era e resta Harry Kane. Tra domanda del Tottenham e offerta del Bayern ballano 20 milioni di euro, ma la sensazione è che al momento del rientro del presidente degli Spurs Daniel Laevy dalle vacanze negli USA dovrebbe essere raggiunto un accordo per il trasferimento del centravanti inglese in Bundesliga.