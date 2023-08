Gianni Agnelli, Umberto e Boniperti: uomini che hanno fatto grande la Juve

Gianni Agnelli, Umberto Agnelli e Giampiero Boniperti riassumono la storia della Juventus dal Dopoguerra al 2006, sessant’anni in cui il club si è consacrato nella sua grandezza, fissando i suoi miti e scrivendo pagine fondamentali della sua storia. Non sono stati gli unici presidenti durante quei sessant’anni, ma anche se figure come Vittore Catella non sono trascurabili, intorno alla loro ideale staffetta si snodano le decisioni più importanti per la costruzione del mito bianconero.