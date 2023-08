TORINO - La Juve è pronta per inaugurare la stagione 2023/24, che per lei inizierà ufficialmente domani sera alle 20.45 con il debutto in Serie A alla Dacia Arena contro l'Udinese. L'obiettivo è partire subito forte, per mettere alle spalle la delusione della scorsa stagione. A presentare il match c'è ovviamente mister Massimiliano Allegri, che alle 12 prende parola all’Allianz Stadium davanti ai media.