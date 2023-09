Pogba tra islam, Corano e addio a Bonucci nel giorno di chiusura mercato

Paul Pogba , la Champions League e Bonucci . Il centrocampista francese della Juve si è sbizzarrito su Instagram per commentare in tempo reale i temi più caldi.

Dal sorteggio dei gironi al Grimaldi Forum di Montecarlo, all'addio dell'ex difensore dei bianconeri, volato alla volta della Germania per giocare con la maglia dell'Union Berlino: Il Polpo ha detto la sua. A modo suo.

Sorteggi Champions, Pogba cita il Corano

Nella prima storia postata da Pogba c'è un fotomontaggio. Oggetto del ritocco è uno dei bigliettini contenuto in uno dei bussolotti utilizzati per definire gli accoppiamenti nella fase a gironi 2023/2024 della prossima edizione della Champions League. Nessuna lettera per indicare un preciso girone, nessun nome relativo a una specifica squadra, ma la frase: "Don't forget to recit Surah al-Kahf", "Non dimenticare di recitare la Surah al-Kahf (il diciottesimo capitolo del Corano, ndr)". Non è un mistero la fede musulmana di Paul Pogba.