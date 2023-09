Kostic scalda il motore Juve: a Empoli, oltre Empoli

INVIATO A EMPOLI - Filip Kostic scalpita. Contro l'Empoli al Castellani Computer Gross Arena è il momento del suo debutto stagionale e dal primo minuto, dopo le prime due giornate trascorse tutte in panchina. Una stranezza, per quello che nella passata stagione era stato il giocatore più presente dell'intera rosa bianconera assieme a Danilo, con 54 apparizioni. Stranezza figlia dell'avvio prorompente di Cambiaso, finora titolare sulla fascia sinistra, e della crescita di Iling Junior, scelto da Allegri per accelerare a partita in corso. E figlia anche di un mercato che nelle ultime settimane ha visto aleggiare attorno a Kostic diversi interessamenti, nessuno trasformatosi in affondo.