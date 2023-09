Danilo, regalo che commuove: "La mia maglia al figlio di Scirea"

EMPOLI - Non poteva scegliere occasione migliore per andare in gol il capitano della Juventus Danilo . Il brasiliano, maglia numero 6, sblocca la gara del Castellani contro l'Empoli nel giorno del 34° anniversario della morte di Gaetano Scirea, indimenticato eroe della storia bianconera.

"Questa maglia la regalerò a suo figlio (Riccardo ndr), secondo me è stato un calciatore troppo importante nella storia della Juventus ed è un orgoglio poter indossare questa maglia”, commenta nel postpartita l'ex Real Madrid.

Danilo, ricordando Scirea: a Empoli segna il numero 6 e capitano Juventus

Danilo dopo Empoli-Juventus

Tornando alla scorsa stagione, quando la Vecchia Signora subì un netto 4-1 sul campo del toscani e venne informata dei 10 punti di penalizzazione poco prima di scendere in campo rivela: "Non posso dire che non avessimo il pensiero all’anno scorso, anche se non ero qui ed ero a casa sul divano, anzi era pure più difficile. Quella fu una brutta sconfitta, oggi abbiamo dimostrato fame e orgoglio ma anche un buon calcio e organizzazione, cose che ci possono far raggiungere traguardi importanti". Infine una battuta su Allegri: "Fa sempre i conti. Anche se sono professore, preferisco lasciarli a lui e lavorare in campo! Possiamo ancora crescere tanto, l’importante è la disponibilità al lavoro che c’è. Sappiamo che ci sono squadre più forti nel campionato italiano, ma abbiamo una fame e un’ambizione per raggiungere cose importanti”.

Allegri: "Inter, Milan e Napoli davanti alla Juve per lo Scudetto"