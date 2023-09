Bonucci all’attacco: causa alla Juventus per risarcimento danni

La saga Bonucci-Juve si arricchisce di un nuovo capitolo: il difensore, ora all'Union Berlino, ha infatto deciso di portare avanti l'azione legale contro il suo vecchio club. Messo ai margini dalla società in estate, il centrale, dopo una riflessione durata parecchie settimane, ha deciso di cambiare aria e volare lontano dall'Italia per la prima volta in carriera.