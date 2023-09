Juve, Weah e McKennie pilastri Usa: titolari nel poker all’Oman

MINNESOTA (STATI UNITI D'AMERICA) - Nella notte italiana, gli Stati Uniti hanno battuto con un netto 4-0 Oman in amichevole. Dopo il 3-0 contro l’Uzbekistan, la nazionale di Berhalter rifila il poker ai malcapitati avversari. Partono entrambi titolari i due juventini McKennie e Weah - i bianconeri sfidano la Lazio all’Allianz Stadium sabato alle 15 -, con il primo che rimane in campo per tutto il match e il secondo sostituito dopo 80’. Nell’undici di partenza anche il milanista Pulisic - i rossoneri saranno impegnati nel derby sabato alle 18 -, la cui partita, però, dura solo 48’.