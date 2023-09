Deschamps: "Parlerò con Pogba". Coman: "Impossibile abbia voluto"

Deschamps e Coman sul caso Pogba

Ai microvoni di TF1 queste le parole di Deschamps: "Ovviamente sono molto sorpreso, non ho gli elementi per commentare. La vicenda avrà sviluppi, ma ci sono così tante cose che si accumulano per lui che è difficile. Avrò tempo di parlare con Pogba nei prossimi giorni. Ho comunicato con lui tramite messaggio. Se ha preso consapevolmente prodotti? Non riesco ad immaginarlo conoscendolo. Con tutto quello che ha in mente... ricordo le discussioni con lui sul vaccino e sul Covid. La sostanza è lì nel suo corpo. Successivamente, si scopre il perché e il come...".

A commentare la vicenda in zona mista anche Coman, suo compagno di nazionale ma che con Pogba ha condiviso anche una parentesi alla Juventus: "Tutti sosteniamo Paul, è un amico molto caro, fa parte della famiglia. Non sappiamo di più, dovremo vedere cosa accadrà. Ma noi conosciamo Paul, sappiamo che se è successo qualcosa, sicuramente è stato fatto inconsciamente, senza farlo apposta. Siamo con lui con tutto il cuore".