Bonucci, Moggi scatenato: “Vuole giocare ancora al top, ma non è in grado”

L'ex dirigente bianconero ha criticato l'attuale difensore dell'Union Berlino, dopo l'addio burrascoso tra lui e la Juventus: "Se una società esclude un giocatore, ma permette a questi di potersi allenare, le chiacchiere stanno a zero. Inoltre Bonucci è andato all’Union Berlino, club che gioca la Champions League. Quindi, non capisco che danno pensa di aver subito. Bonucci vorrebbe giocare ancora ad altissimo livello, ma in realtà ha il rendimento di chi non più reggere tali standard”.

Bonucci: "Umiliato dalla Juve"

Stanno facendo molto discutere in casa bianconera le parole rilasciate da Leonardo Bonucci ai microfoni di SportMediaset: "Questa è stata l'umiliazione che ho subito dopo più di 500 partite in bianconero . Ho apprezzato la solidarietà di tanti giocatori, anche attuali, della Juve e di altre squadre. Ho deciso, dopo grandi sofferenze di intraprendere la strada della causa verso la Juventus. Ho letto e sentito cose non vere dette dalla società e dall'allenatore". Anche la moglie di Bonucci, Martina Maccari, ha voluto dire la sua con un lungo post sui social: "Cosa ci rimane quindi? Nemmeno uno squallido, ultimo abbraccio. Tu ed Io abbiamo condiviso la passione per lo stesso uomo, e tu (adesso posso confessarlo) hai sempre vinto. È per questo, forse, che in questo mio amore assorbito per osmosi, ti ho odiata spesso".