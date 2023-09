Sassuolo-Juve, Danilo ci mette la faccia: "Errori Szczesny? 3-2 colpa mia"

REGGIO EMILIA - È notte fonda per la Juventus: i bianconeri di Massimiliano Allegri incassano un netto 4-2 al Mapei Stadium contro il Sassuolo e gettano alle ortiche la possibilità di piazzarsi da soli in vetta alla classifica in attesa del lunch match di domenica tra Empoli e Inter. La papera di Sczesny ha aperto una sfida incredibile, conclusa con il folle autogol di Gatti. Capitan Danilo, al termine del match, c'ha messo la faccia e davanti ai microfoni ha commentato il ko di Reggio Emilia: "Una partita così deve servirci da insegnamento. Sappiamo che il campionato è lungo. Ho sempre detto che quando facciamo un po' di vittorie di fila non siamo i campioni che dicono, ma ora non siamo scarsi. Continuiamo a lavorare consapevoli di dover migliorare ogni giorno".