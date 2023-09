Del Piero e quel valore su FC24: "Ma se mi hanno fatto correre come..."

Boattin: “Del Piero è la Juve”. Poi il messaggio: “Nei momenti bui…”

Del Piero e Marchisio ai voti

Si possa poi all'"autovalutazione". L'ex bandiera della Vecchia Signora, valutato 90 nel tiro, auspica almeno 94 e poi lancia la battuta sulla velocità: "Potrei anche parlar male del gioco". Ma è sotto la voce difesa che Alex "s'infuria": "Forse dovevano parlarmi prima di mettere questi numeri, mi han fatto correre come un maiale per tutta la carriera per difendere e mi date solo 41?". Poi tocca anche a un'altra icona del club, Claudio Marchisio, chiamato a fare la propria scheda personale e andandoci vicino quasi in tutte le voci. Dalle pagelle in campo ai "voti" sui giochi: è proprio vero, gli esami non finiscono mai, nemmeno dopo essersi ritirati.

