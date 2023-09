Chiesa, 100 con la Juve e la risposta sul mercato: “In estate…”

Chiesa ha raggiunto quota 100 presenze con la maglia della Juve, toccando la tripla cifra proprio in occasione della sfida casalinga contro la squadra di D'Aversa. La formazione di Allegri è riuscita a tornare alla vittoria dopo la brutta sconfitta sul campo del Sassuolo. Chiesa, tra i migliori dei bianconeri in questo inizio di stagione, ha spiegato a Dazn: "Io leader? Quando giochi e indossi questa maglia le responsabilità ce le hai, la Juve ha una storia grandissima, ma abbiamo grandi giocatori con grande leadership e giovani che vogliono dimostrare. Siamo partiti con entusiasmo, vogliamo arrivare fra le prime 4 per giocare il prossimo anno in Champions”.

Chiesa, il ruolo e il retroscena di mercato

Proposto da Allegri nel ruolo di seconda punta ("il mister mi chiede di giocare più vicino alla porta e credo che sto ripagando questa fiducia"), Chiesa ha aggiunto che "in questo inizio di campionato abbiamo dimostrato un calcio moderno fatto di pressing ma nel primo tempo eravamo un po' sulle gambe e abbiamo capito che non bisognava sbilanciarsi troppo, cosa che invece abbiamo fatto col Sassuolo sul 2-2. Stiamo cercando di andare su questa strada". Poi, il retroscena di mercato: "In estate c'è stata la possibilità di lasciare la Juve? In estate ho ricevuto la chiamata del direttore, ci siamo parlati e confrontati e insieme ci siamo detti di fare un grandissimo ritiro. Al mercato non ci abbiamo pensato, io ho pensato solo a ritornare in forma".