Atalanta-Juventus, designato l'arbitro: 11 precedenti con i bianconeri

La Juventus sarà ospite dell'Atalanta nel match che si giocherà domenica primo ottobre alle ore 18. A dirigere i bianconeri sarà il fischietto di Daniele Chiffi della sezione di Padova: gli assistenti saranno Tegoni e Del Giovane mentre il quarto uomo sarà il signor Giua. Al VAR ci sarà Di Paolo, mentre AVAR sarà Meraviglia.

Per Chiffi si tratterà del 12° incontro in carriera da direttore di gara dei bianconeri: il bilancio recita 10 vittorie ed una sola sconfitta risalente alla stagione 2021-22 ovvero l'1-0 a Firenze contro la Fiorentina. L'ultimo precedente risale alla passata stagione ovvero Juventus-Cremonese 2-0 allo Stadium in occasione della 35ª giornata.

Nella stagione 2022-23 Chiffi diresse 4 volte i bianconeri compreso anche il successo a San Siro contro l'Inter per 1-0 della 27ª giornata dove il fischietto di Padova espulse Paredes (2° certellino rosso ad un giocatore della Juventus in 11 partite dirette)