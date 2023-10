Gatti, dall’autogol col Sassuolo alla frase di Allegri: "Queste cose..."

"Conquistare un punto a Bergamo non è mai semplice" aveva detto Allegri al termine della partita pareggiata 0-0 dalla Juventus sul campo dell' Atalanta . Parole confermate anche da Federico Gatti , che nel post-gara ha ribadito l'importanza del risultato: "Torniamo a Torino con tanta consapevolezza per non aver subìto gol. Questo ci dà fiducia per il lavoro che svolgeremo in settimana visto che adesso ci aspetta una partita sentitissima come il derby".

Atalanta-Juve, tabellino e statistiche

Gatti sull'autogol di Sassuolo

Gatti che era finito nel mirino delle critiche dopo l'autogol realizzato nella sconfitta per 4-2 contro il Sassuolo di martedì scorso. "Sto crescendo tanto a livello mentale, non mi scalfiscono queste cose. É stato un errore e ci sta - il commento ai microfoni di Sky Sport del difensore bianconero, che Allegri aveva spronato con una frase nel match successivo -. Ho cercato di capire dove ho sbagliato, uno non deve passare per un fenomeno se fa una grande partita come non deve passare per scarso se ne sbaglia un'altra. Dopo la partita col Sassuolo tutto il gruppo, il mister e lo staff mi sono stati vicini e ci abbiamo quasi scherzato sopra. Il giorno dopo sono andato col mister a rivedere tutta la partita come faccio sempre per capire dove abbiamo sbagliato".