Juve, tra le controanalisi di Pogba e il mercato

Aspetta... per esempio le controanalisi. Cosa sono le controanalisi? Si tratta dell'esame dell'altro campione di urine prelevato a Udine per verificare che il primo esame nel quale era risultato positivo al testosterone non fosse viziato da qualche errore. Infatti, le controanalisi si svolgono alla presenza di un perito nominato da Pogba per controllare la procedura. E poi? Se Pogba risultasse negativo verrebbe scagionato e potrebbe tornare in campo immediatamente, quindi anche nel derby di sabato, se Allegri lo trovasse in forma.