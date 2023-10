Kean: "Ora risposte alla Juve, poi all'Italia: bello vestire l'azzurro"

TORINO - Titolare nell'undici schierato da Allegri per il Deby della Mole , l'attaccante della Juventus Moise Kean ha parlato ai microfoni di Dazn nel pre-partita, commentando la chiamata di Spalletti e il ritorno nella rosa della Nazionale italiana : "È un motivo per dare qualcosa in più? Assolutamente, è sempre bello vestire la maglia della Nazionale. Oggi è una partita importante e penso a fare bene oggi, poi penserò a dare anche una risposta quando indosserò la maglia azzurra ".

Sul derby Juve-Toro

"Come si prepara il derby? È soprattutto bello giocare queste partite, l'abbiamo preparata molto bene, questo weekend ci siamo allenati molto forte, oggi faremo quello che il mister ci ha chiesto di fare in campo, vincere e dare il massimo. Ho deciso tanti derby a livello giovanile, ma nessuno in prima squadra? C'è sempre una prima volta, quindi non si sa mai. La cosa importante oggi è portare punti importanti a casa e dare il massimo per la squadra", conclude Moise Kean.