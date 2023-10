Ultimissime Juve: derby, Pogba, Yildiz e l'ex pm Santoriello

Giornata molto importante in casa Juventus. Oltre al derby della Mole contro il Torino, in programma alle 18 per l'ottavo turno di Serie A, ci sono tanti temi che interessano ai tifosi juventini: dagli aggiornamenti sul caso Pogba all'aumento di capitale della società bianconera, fino alla possibile 'promozione' di Yildiz tra i titolari della gara contro i granata. Segui qui tutte le notizie di giornata della Juve con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.