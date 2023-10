Elkann: “Juve, perché è l’anno zero. Progettiamo un grande futuro”

John Elkann, presidente di Stellantis, parlando al Cern di Ginevra, ha commentato così le decisioni di ieri del cda bianconero: "La stagione 2023-24 celebra il legame di 100 anni che la mia famiglia ha con laJuventus e che la Juventus ha con la mia famiglia ed è anche un anno zero. È un anno zero perché è l'anno in cui la Juventus riparte su delle basi più reali. Il lavoro che è in atto e la solidità che questo aumento di capitale dà permette alla Juventus di progettare un futuro che è un futuro forte in campo e anche fuori campo. Quello che sappiamo è che se uno è forte in campo lo è anche fuori dal campo".