Zidane, Del Piero e Platini che veglia: la Juve diventa opera d’arte

Una vera e propria festa a tinte bianconere per celebrare i 100 anni della proprietà Agnelli. Al Pala Alpitour celebrazioni con le leggende del passato del mondo juventino al "Together, a Black & White Show", con tanto di partita 7 contro 7 che ha divertito i tifosi presenti, ma anche gli stessi protagonisti. L'ovazione a Del Piero la più rumorosa, ma sono tanti i momenti che hanno reso speciale la serata, come l'interruzione della partitella al 9° minuto per ricordare Gianluca Vialli.