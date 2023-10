Dybala e Douglas Costa, amarcord Juventus sotto il post di Barzagli

“Riabbracciare i tifosi, rivedere e sfidare tanti amici e soprattutto celebrare i 100 anni di presidenza della famiglia Agnelli. Un onore aver partecipato a Together – A Black&White Show ”. Parole e idee firmate Andrea Barzagli che hanno emozionato i tifosi della Juventus , ma non solo.

Barzagli su Instagram, il commento di Dybala e Douglas Costa

Tra i primi a commentare è stato Paulo Dybala: “Il Barzaglione è tornato!” più tag a Douglas Costa. Pronta la risposta dell’ex compagno di squadra: “Il nostro Barzaglione è ancora in forma. Voglio sfidare lui in un uno contro uno”. Il simpatico botta e risposta tra La Joya e l’esterno d’attacco brasiliano ora compagno di squadra di Giorgio Chiellini ai Los Angeles Galaxy. Un momento amarcord che non è, ovviamente, passato inosservato ai tifosi bianconeri che hanno inondato di “Mi piace” il commento di Dybala e a loro volta sommerso di commenti i due ex beniamini: “Paulo sempre nei nostri cuori”; “Ciao Douggy”; “Mancavi tu Paolino” e chi più ne ha più ne metta.