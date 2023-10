Del Piero e Zidane, la maglia Juve per Together a Black & White Show

La Juventus inizia a prepararsi per "Togheter, a Black & White Show". Il 10 ottobre, al Pala Alpitour di Torino, andrà in scena una serata in cui l'amore per la Vecchia Signora farà da protagonista. L'evento, organizzato in collaborazione con LiveNation, vedrà la partecipazione di moltissime icone bianconere che in serata si affronteranno in una grande partita di calcio a sette. Dunque, un modo speciale per celebrare il centenario della famiglia Agnelli. Inoltre, l'evento sarà anche un'occasione per rimarcare la partnership con Save The Children insieme al progetto "Juventus per le famiglie".