Milan-Juventus è Weah nel regno di papà George

Quando lui è nato a New York, il 22 febbraio 2000, papà George aveva smesso di essere un giocatore del Milan da un mese e undici giorni, passando al Chelsea. Timothy non ha mai sentito San Siro urlare “Siam venuti fin qua per vedere segnare Weah”, se non nei video su youtube: eppure video e racconti non possono che rendere speciale per lui l’appuntamento di domenica sera. Quando entrerà non solo in uno degli stadi più affascinanti del mondo, ma anche in quello che per cinque stagioni è mezzo è stato la casa di suo padre. Anzi, la reggia, perché George Weah in rossonero è stato un re: due Scudetti, un Pallone d’oro, 58 gol e giocate da lasciare senza fiato. Come l’8 settembre 1996, quando un corner del Verona finì sui suoi piedi in area rossonera e lui volò fino all’altra parte del campo a battere Gregori in diagonale.