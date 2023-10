Capello e gli Scudetti Juve: “Regalati ad altri”. Sul caso scommesse e Pogba…

Martedì Inghilterra-Italia a Wembley, domani Milan-Juve a San Siro. Giorni di ricordi intensi per Fabio Capello, autore del gol con cui gli azzurri vinsero per la prima volta all’Empire Stadium, il 14 novembre 1973, giocatore prima e allenatore poi di rossoneri e bianconeri, con cui tra campo e panchina ha vinto tutto. «Sono ricordi importanti, di soddisfazioni da una parte e dall’altra, però è il passato. Ti ritornano in mente tutti i momenti felici e anche qualche delusione, perché anche quelle vanno messe in conto - ricorda l’ex tecnico, oggi apprezzato opinionista di Sky -. Io fra l’altro metto da parte più in fretta i momenti belli, mi rimangono più dentro le amarezze».