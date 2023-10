“Huijsen dopo Yildiz: Juve, nuovo intrigo internazionale”

Momento d'oro per Dean Huijsen. Il giovane difensore bianconero, dopo aver fatto la spola tra Juventus Primavera e Next Gen con ottimi risultati e una crescita costante, ha debuttato in prima squadra. Prima presenza in una partita e in uno stadio tutt'altro che banali: primi minuti collezionati a San Siro contro il Milan, in una gara importante per la classifica e con una preziosa vittoria. Ora per Huijsen, però, si presenta un bivio chiave per il continuo della sua carriera: quello della Nazionale.