Gatti, annuncio live su Twitch: "Ho rinnovato con la Juve fino al 2028"

Gatti rinnova con la Juventus

Queste le parole rilasciate in live: "Grazie per l'invito. In questo momento va tutto benissimo, colgo l'occasione perché è un giorno speciale: ho siglato il rinnovo con la società. Per me la Juve è diventata una seconda famiglia, c'era la mia compagna, la mia famiglia. È stato un bel giorno, proseguire la carriera qua è una bellissima emozione. Ho rinnovato fino al 2028, ma avrei prolungato anche per più anni (ride, ndr). Per me questa fiducia vale tanto. Poi proseguire la mia carriera qui è sicuramente una grandissima emozione. Significa molto, ogni tanto mi capita di ripensare al passato... Passo sempre dalla casa di mio nonno e non avrei mai pensato di poter tornare a vivere a Torino, è un sogno che vivo ogni giorno. Essere un motivo di esempio mi fa piacere, vorrei trasmettere quello che è stato il mio passato a chi magari è in un momento difficile della carriera, sportiva o lavorativa. L'ho provato sulla mia pelle, lo posso spiegare e non ho intenzione di accontentarmi né di fermarmi. Gattone come soprannome mi piace molto, è diventato iconico. Mi rispecchia".

Sui sogni futuri: "Cosa mi auguro? Di vincere un trofeo, è ciò che voglio e che ho in testa. Non so quando sarà, ma sono sicuro che vinceremo un trofeo. Mi auguro al più presto, un po' l'ho già sognato... il giro nel pullman scoperto, quel giorno sul campo. Stiamo facendo il massimo per questo obiettivo, giorno dopo giorno. Quello sarà un giorno di sole, con tutti i tifosi che cantano. Idoli? Faccio il difensore da 3 anni, prima guardavo altre zone: centrocampisti, attaccanti... Ma non avevo un punto di riferimento, ora guardo tante partite, studio molti difensori anche di altri campionati". Tra i temi toccati da Gatti, anche l'approdo alla Juve e il rapporto con Allegri...