Barzagli: "Buffon leader nato, io uomo spogliatoio”. Sul 1° scudetto Juve...

L’ex difensore parla davanti ai ragazzi della “Florence Leadership Academy”. L’obiettivo dell’Accademia è quella di concentrare l’attenzione sul valore dei leader etici e dell’importanza di avere degli esempi e dei punti di riferimento nella loro vita. A cominciare dallo Sport e da campioni come Andrea Barzagli . «Leader ci si nasce - aggiunge l’ex difensore - ma si può anche imparare ad esserlo nel corso degli anni perché si cresce e si matura, dando maggiore credibilità. Si ha sempre la voglia di imparare, di migliorasi per arrivare ad essere una persona che ha degli obiettivi e che ha voglia di fare ciò che ama. Sono cresciuto con la passione del calcio e per me era un obiettivo. Non era scritto da nessuna parte che sarebbe stato un percorso di successo, ma io ho fatto tanti sacrifici, sono andato via presto da casa per conquistare un sogno, non sapendo se ci sarei riuscito. Anche mio figlio Mattia ha la passione del calcio e gli dico sempre di non fermare i suoi sogni. Stando a sedere non viene niente, invece nella vita bisogna buttarsi e coltivare un sogno. Non importa diventare famosi o persone di successo ma l’unica cosa importante è cercare di raggiungere i proprio obiettivi