Juve, questi sono nervi da scudetto: col Verona vale più di Milano

Non è l’uno a zero contro il Milan a San Siro che deve spaventare gli avversari della Juventus, ma l’uno a zero contro il Verona, agguantato all’ultima pagina di un romanzo sotto forma di partita. Perché la forza morale, la robustezza psicologica con cui sono stati tenuti i nervi sotto controllo, la voglia di vincere dimostrate ieri sera dalla Juventus sono qualità di una squadra che può arrivare a lottare fino in fondo, anzi fino all’ulitmo secondo, come è accaduto contro il Verona. Potrebbe essere un momento di svolta per questo gruppo, l’epifania nella quale la squadra prende coscienza di se stessa e delle sue ambizioni. Cambiaso contro il Verona potrebbe essere il Giaccherini contro il Catania, per gli amanti delle analogie, ma di sicuro è una frustata d’orgoglio che risveglia la consapevolezza dell’ambiente, peraltro in uno stadio tornato a essere caldo e rumoroso. Il miracolo di Massimiliano Allegri è proprio aver costruito un gruppo e avergli saputo infondere questa forza mentale, che nella lunga maratona del campionato può essere l’arma fondamentale.