Faraoni, simulazione da squalifica? Ecco cosa può succedere

Simulatore. Antisportivo. Attore. Davide Faraoni ne ha beccate parecchie per la sceneggiata di sabato sera. Pure Kean , via social, gli ha dato dell'imbroglione. Vi ricordate la scenetta? Kean e Faraoni hanno un contrasto, una mano di Kean finisce sul viso di Faraoni che stramazza a terra. Poi l'azione prosegue, Faraoni si alza, ma quando vede che Kean ha segnato si lascia di nuovo cadere per terra, come se fosse stato colpito da un cecchino sugli spalti. Poi, come sapete, il gol verrà annullato proprio per quella manata di Kean.

Faraoni e il rischio squalifica per la prova tv

Quando, poi, le immagini tv hanno evidenziato il comportamento di Faraoni, sono stati in molti a chiederne la squalifica con la prova televisiva. Si può Tecnicamente no. Perché non si tratta di simulazione (l'arbitro ha comunque ravvisato il fallo) e se, in qualche modo, si può ravvisare un comportamento anti-sportivo questo non si può punire attraverso la prova televisiva, perché essendoci stato comunque un contrasto in precedenza. Insomma, non vi aspettate nulla dal giudice sportivo che emetterà le sue sentenze domani. A Faraoni resta la gran brutta figura e la possibilità che la sua sceneggiata diventi un grande meme.

