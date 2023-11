"Vi racconto come fondammo la Juve: il primo pallone e un negozio di bici"

Centoventisei anni fa, un gruppo di ragazzi tra i 15 e 20 anni si ritrovava in un’officina meccanica dove si riparavano le biciclette e, senza saperlo, fondava uno dei club di calcio più importanti del mondo. Fra di loro Domenico Donna, liceale dalla penna brillante che diventerà un importante avvocato e andrà a vivere ad Aix-les-Bains in Savoia. Più abile come cronista che come calciatore, fu lui, nell’estate del 1950, a scrivere per Tuttosport un foglietto a puntate sulle origini della Juventus, squadra che aveva contribuito a fondare, nell’autunno del 1897. Articoli brillanti e spiritosi, pieni di amore e nostalgia, nei quali viene ricostruito come si arrivò, quel primo novembre 1897, alla riunione fondativa che cambiò per sempre la storia del calcio italiano.