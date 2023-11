Hasa e Salifou in lista Allegri: tra Next Gen, contratto e futuro alla Juve

Giovani talenti crescono dalle parti di Vinovo. La Next Gen si sta confermando la palestra ideale per far crescere giocatori e creare direttamente in casa i futuri rinforzi per la Prima Squadra. Non a caso dopo la Juventus ha cooptato questa formula anche l’Atalanta e appaiono in procinto di iscrivere la seconda squadra alla Serie C dalla prossima stagione pure Milan e Inter. Il motivo è semplice: queste formazioni permettono di testare i propri giovani al cospetto di avversari esperti in campionati professionisti. Con la Juve che in tal senso resta avanti a tutti, oltre che un esempio da seguire. E così dopo i vari Huijsen, Miretti e Yildiz ci sono altri ragazzi pronti ad affacciarsi coi grandi.