Fiorentina, le accuse di Commisso e quel silenzio Juve indigesto ai tifosi

Dicono che Rocco Commisso si sia arrabbiato assai per la nostra prima pagina di ieri. Ci dispiace perché noi di Tuttosport lo ammiriamo molto per quello che sta facendo a Firenze, nonostante lui abbia qualche problemino con la libertà di stampa e di critica. Dopodiché è curioso che se la sia presa quando, con il nostro titolo «Bello il Viola Park, l’ha pagato la Juventus», abbiamo sottolineato due fatti: che il nuovo centro sportivo della Fiorentina è davvero un capolavoro e che Rocco è stato molto intelligente a investire i soldi del mercato non per foraggiare procuratori o giocatori, ma per arricchire il club con un’infrastruttura. Infrastruttura costata 113 milioni, quindi ampiamente coperta dai 141 che la Juventus, fedele cliente della bottega viola, ha versato per Chiesa (2020) e Vlahovic (2022).