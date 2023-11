“Sei uno zingaro”: Vlahovic reagisce e spiazza i tifosi della Fiorentina

FIRENZE - Grazie al primo gol "con i grandi" di Fabio Miretti , arrivato dopo 57 partite, la Juventus batte la Fiorentina e conquista tre punti importantissimi restando in scia dell'Inter capolista. I bianconeri di Massimiliano Allegr i, infatti, sono a -2 dai nerazzurri di Simone Inzaghi e approfittando del tonfo del Milan in casa contro l'Udinese si sono portati a +4 dai rossoneri di Stefano Pioli.

La Vecchia Signora è riuscita a tenere la porta inviolata per la sesta volta conseutiva, la settima da inizio stagione, fermando gli attacchi della Viola. Bersaglio del pubblico del Franchi, ovviamente, i grandi ex Federico Chiesa e Dusan Vlahovic. Il primo è partito titolare lasciando il campo a Milik al 68' proprio mentre il serbo faceva il proprio ingresso sul rettangolo verde in luogo di Kean.

