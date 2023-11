Allegri, mossa a sorpresa contro il Cagliari? Il pensiero è a Juve-Inter…

Se gli attaccanti sono sotto il limite del minimo sindacale come produzione di gol (Vlahovic 4, Chiesa 4, Milik 2, Kean e Yildiz al palo), la difesa bianconera si conferma partita dopo partita il valore aggiunto della Juventus made in Massimiliano Allegri. Certo, vale il detto e il principio per cui si difende in undici e i primi a rompere il gioco avversario sono proprio le punte ma per arrivare a questi valori assoluti occorre disporre di marcatori forti oltre che concentratissimi: nel complesso zero gol presi nelle ultime sei partite e uno score assoluto di 6 reti subite (il top alla pari con l’Inter) grazie anche alla volontà di aiutarsi uno con l’altro, con le antenne dritte per scattare in soccorso se un compagno è finito in difficoltà...