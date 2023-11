Juve-Inter, allarme difesa per Allegri: Danilo ko, Gatti a rischio...

Se c’era una cosa che al momento dell’ infortunio di Danilo il 13 ottobre , o meglio di fronte all’esito degli esami, aveva suscitato un mezzo sorriso nei tifosi bianconeri, preoccupati di dover fare a meno del capitano e leader difensivo perlomeno nella trasferta a San Siro contro il Milan, era stata la rassicurante convinzione che sarebbe rientrato prima della sosta di novembre, in tempo per fare un po’ di rodaggio e poi essere in forma per il derby d’Italia del 26 novembre. Un mezzo sorriso che non si è ancora trasformato nell’urlo di Munch , ma di sicuro ieri ha assunto i contorni di una smorfia di preoccupazione e disappunto quando Massimiliano Allegri ha annunciato che contro l’Inter il capitano quasi certamente non ci sarà .

I rientri di Alex Sandro e Weah

«Dopo la sosta sicuramente rientrerà Alex Sandro, non credo Danilo. E credo che rientrerà Weah», ha annunciato facendo il punto sugli infortunati più recenti (il lungodegente De Sciglio riprenderà a lavorare in gruppo a dicembre). «Con Danilo dobbiamo stare molto attenti - ha poi spiegato - perché la lesione che ha avuto non è stata grande, ma è profonda e per questo comporta dei rischi maggiori. Dobbiamo stare molto attenti, intanto facciamo un passo alla volta. Poi se dovesse rientrare per l’Inter tanto meglio, però se ci dovesse essere qualche rischio preferisco posticipare il rientro». Meglio fare a meno del brasiliano anche per il derby d’Italia, per quanto difficile, importante, prestigioso, che rischiare di perderlo per il resto del 2023.