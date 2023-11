Allegri vola in Serie A con la Juve e con Fly By Fly a Capannelle

È un momento magico per Massimiliano Allegri che dopo aver conquistato la vetta della classifica con la sua Juventus (in attesa dell’Inter che dovrà giocare stasera) trionfa anche all’Ippodromo Capannelle dove il suo cavallo Fly By Fly, montato egregiamente da Mario Sanna, conquista il Premio De Felice, maiden per i due anni sui 1800 metri e prima corsa di questa domenica autunnale romana.