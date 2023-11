Amoruso: "Chiesa può fare la differenza. Cosa si dice nello spogliatoio Juve"

Nicola Amoruso è intervenuto in diretta su Twitch nel corso del Bobo Vieri Talk Show e, in compagnia dell'ex compagno di squadra Mark Iuliano , ha ovviamente parlato ampiamente della Juve .

Amoruso: la Juve, Allegri e la lotta scudetto con l'Inter

Amoruso ha spiegato: “Allegri sa leggere bene le partite, ha vinto tanto con la Juve, ma in questa squadra è difficile fare l’attaccante. La Juve difende bene ma fa fatica a impostare, per questo fanno fatica là davanti. L’unico che può fare la differenza nell’attacco della Juve è Chiesa: ha forza, sa saltare l’uomo, fare gol e sa essere un punto di riferimento per i compagni. Però, deve stare veramente bene. La società programma per vincere, ma c’è l’Inter. Si spostare la pressione sull’Inter, ma nello spogliatoio della Juve si parla di scudetto. Dire che non si è favoriti è solo una questione di comunicazione, è strategia, una tattica, ma la Juve sa che deve puntare a vincere. Non ha le coppe e ha una grossa chance”.