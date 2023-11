La Juve esulta con l'Italia: "All'Europeo con Francia, Serbia e Turchia"

Juve, il post per i bianconeri ad Euro 2024

Tramite il proprio account su X, la Juventus ha infatti scritto: "Qualificazione conquistata! L'Italia insieme a Francia, Serbia e Turchia parteciperà ad Euro 2024. Complimenti a tutti i nostri bianconeri coinvolti!". Il post è stato accompagnato da alcune grafiche che raffigurano i giocatori impegnati: Kostic e Vlahovic per la Serbia, Rabiot per la Francia, Yildiz (al suo primo gol in Nazionale) con la Turchia e Chiesa, Gatti, Locatelli, Kean e Cambiaso per l'Italia.