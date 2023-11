Juve, Chiesa è il tuo uomo in più. Blindalo fino al 2026 e fallo giocare nel suo ruolo

Wembley, 11 luglio 2021: Federico Chiesa , miglior azzurro del torneo, alza al cielo la Coppa del campionato europeo che l'Italia rivince dopo cinquantatré anni d'attesa. Roma, 9 gennaio 2022, Roma-Juve 3-4 : Federico Chiesa s'infortuna gravemente riportando la lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro; stop di 10 mes i. Roma, 17 novembre 2023, Italia-Macedonia del Nord 5-2 : Federico Chiesa risulta il migliore in campo , segna la prima doppietta in Nazionale, raggiunge quota 7 gol nella classifica dei marcatori azzurri e, fra gli altri, aggancia il padre Enrico. Leverkusen, 20 novembre 2023, Ucraina-Italia 0-0 . Federico Chiesa non segna, tuttavia, ancora una volta, è il migliore in campo dell'Italia che si qualifica direttamente alla fase finale dell'Europeo 2024. Quattro date scolpite nella carriera del ventiseienne attaccante bianconero, l'uomo in più dell'Italia e della Juve, decisa a prolungarne il contratto sino al 2026.

Il ritorno di Chiesa

Il ritorno di Chiesa al centro dell'Italia e della Juve, è un'ottima notizia: ieri per Spalletti, oggi per Allegri, a cinque giorni dalla supersfida con l'Inter. Nonostante il ruvido trattamento riservatogli dai fabbri macedoni e la marcatura stretta cui l'hanno sottoposto gli ucraini, Federico ha dimostrato che cosa voglia dire spostare gli equilibri di una squadra, grazie alla classe e al bagaglio tecnico che gli permettono di essere un autentico trascinatore.

Soprattutto se, come gli succede in Nazionale, grazie a Spalletti gioca nel ruolo a lui più congeniale: esterno sinistro d'attacco che, peraltro, nel momento di massima sofferenza contro gli uomini di Rebrov, non gli ha impedito di andare avanti e indietro lungo la fascia, aiutando la difesa con i suoi preziosi recuperi. Ecco perché, anche in bianconero, Chiesa dovrebbe essere impiegato sempre nella posizione preferita e, certamente, la più adatta a esaltarne le caratteristiche. Juve-Inter capita a proposito.