Pogba allo Stadium per Juve-Inter? No, sceglie i motori...

Chi se lo immaginava tifare in tribuna allo Stadium o sul divano di casa a gustarsi - e magari a rimpiangere per non essere in campo - Juventus-Inter ha dovuto ricredersi: domenica sera Paul Pogba non era a Torino, neppure a Parigi o a Miami, dove è praticamente di casa, ma ad Abu Dhabi per seguire l’ultimo Gran Premio della stagione di Formula Uno . Invitato insieme con l’ex compagno di squadra, e connazionale, Patrice Evra , il Polpo è apparso sorridente e rilassato.

Per carità, è liberissimo di prendersi una pausa per distrarsi dal momento difficile che sta attraversando, ma sono le tempistiche che non appaiono appropriate. Il Polpo sta aspettando il deferimento a 77 giorni dall’esito delle prime analisi (11 settembre) e a 52 da quello delle controanalisi (6 ottobre), che hanno confermato la positività al testosterone. Sospeso ormai da due mesi e mezzo dal tribunale antidoping nazionale e con lo stipendio ridotto al minimo sindacale dalla Juventus , il centrocampista francese dovrà affrontare il percorso giudiziario-sportivo in cui cercherà di convincere i giudici che l’assunzione della sostanza proibita è stata incidentale per evitare la squalifica di 4 anni.

Danilo presente, pronto a tornare

Per un Polpo assente allo Stadium, e ormai anche un po’ avulso dalla squadra, sebbene i compagni in ogni occasione sostengano di essere al suo fianco, iera sera c’era il capitano all’Allianz Stadium. Cinque partite senza Danilo, ma il peggio sembra ormai alle spalle: come ha annunciato Massimiliano Allegri in conferenza stampa, il difensore brasiliano rientrerà prima di Monza. Il ché vuol dire che, a un mese e mezzo dall’infortunio subito in Nazionale, questa settimana si riaggregherà alla squadra e venerdì sera tornerà in campo nella trasferta in casa del Monza.

Una boccata d’ossigeno per la difesa bianconera che, tra gli infortuni di Alex Sandro (riconvocato proprio contro l’Inter, 69 giorni dopo il ko) e Danilo, ha avuto negli ultimi tempi sempre gli uomini contati. E una boccata d’ossigeno per lo stesso Danilo, che ormai scalpitava per rientrare visto che il recupero dall’infortunio (lesione di basso grado del bicipite femorale della coscia sinistra rimediato a ottobre con il Brasile) si è rivelatosi più lungo del previsto.