Juve-Inter, le difese al top in Europa! Solo una squadra meglio di loro

Juventus-Inter finisce 1-1. Non il più indimenticabile dei Derby d'Italia quello giocato ieri all'Allianz Stadium, ma una gara che ha mostrato un sostanziale equilibrio, oltre a due squadre che non volevano assolutamente perdere la partita. Massimiliano Allegri nel post gara ha rimarcato l'importanza del pareggio in una sfida che ha dato grande consapevolezza, mentre Simone Inzaghi ha sottolineato che, per l'andamento della partita, il pareggio è un risultato da tenere in considerazione.