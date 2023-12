Allegri: "Il berretto magari porta fortuna...Vlahovic rigorista? Vedremo"

"Vittoria importante contro una squadra forte che ci aveva tolto sei punti nello scorso anno. Abbiamo fatto un buon primo tempo, nel secondo loro hanno tenuto più la palla ma abbiamo rischiato poco o niente". Così Massimiliano Allegri ha commentato, a Dazn, la vittoria della Juve in casa del Monza. Il tecnico bianconero ha aggiunto: "Vlahovic? Ha fatto una buona partita e se sbaglia un rigore non è che non li deve più calciare. Verso novembre si parla sempre del mio futuro, ma l'importante è il futuro del club. Non è questione di Allegri o dei giocatori. La Juve deve programmare, il calcio si rende semplice con la programmazione. Con Manna e Giuntoli siamo allineati, abbiamo chiaro l'obiettivo di tornare in Champions".

Nel finale concitato di partita, subito dopo il gol decisivo di Gatti, l'allenatore della Juve si è girato verso Landucci in panchina e, come riportato da Dazn, gli ha detto: "Ti do un cazzotto e ti sfondo". Allegri nel post partita ha spiegato: "Gli ho detto che era un gol evitabile il nostro, bastava chiudere il sinistro a Carboni. Bisogna difendere meglio, ma niente da rimproverare. Dobbiamo migliorare nella gestione della palla, ma sono tutti a disposizione per portare a casa il risultato".

Il commento di Allegri su Monza-Juve Allegri ha poi dichiarato, sulla corsa in vetta alla classifica di Serie A: "Il Milan e il Napoli possono rientrare per le prime due posizioni. Basta un filotto di vittorie e tutto ritorna in ballo. Noi dobbiamo cavalcare il momento perchè questi ragazzi vanno aiutati, stanno facendo delle cose importanti. Tutti i ragazzi si mettono in discussione. Vincere è molto difficile, sappiamo i nostri limiti. Ora dobbiamo recuperare al meglio qualche giocatore come Danilo e Locatelli. Il gruppo sta facendo cose importanti ma non dobbiamo fermarci. Dobbiamo migliore di settimana in settimana". Infine, sul cappello indossato durante la partita: "Pioveva tanto, ho provato a non metterlo ma non ce l'ho fatta. Ho pensato che magari avrebbe portato fortuna".

