Juve-Napoli con Alex Sandro e senza Gatti? I dubbi di Allegri

TORINO- Il rocambolesco finale di Monza , con il pari e il nuovo vantaggio juventino nell’arco di due minuti, ha messo in secondo piano il ricorso alle cure dei fisioterapisti di Gleison Bremer . Le condizioni del difensore, che si è accasciato a terra nella sua area di rigore all’89’, è uscito dal campo per poi farvi ritorno subito dopo, non destano preoccupazione : sono i soliti crampi che già in passato lo hanno colpito.

Era già successo infatti nella trasferta di Bergamo, quando Bremer era stato sostituito nel finale da Rugani: tanta preoccupazione, poi rientrata vista la natura dell’infortunio. E il sabato successivo era regolarmente in campo nel derby, così come oggi, alla ripresa degli allenamenti, il difensore brasiliano riprenderà la preparazione in vista della sfida, sempre di venerdì, contro il Napoli all’Allianz Stadium.

In difesa torna Danilo

Il big match contro i Campioni d’Italia vedrà in difesa anche il ritorno di Danilo: dopo i venti minuti di Monza il capitano è pronto per riprendersi la maglia da titolare, a due mesi dall’ultima sua partita dal primo minuto, nel derby del 7 ottobre. Il rientro di Danilo, e il pieno recupero di Alex Sandro, già titolare venerdì sera, costringerà Massimiliano Allegri a compiere delle scelte dopo mesi di emergenza: se i due brasiliani (Bremer e Danilo) hanno la garanzia di essere in campo, sarà invece ballottaggio tra Alex Sandro e il “goleador” Federico Gatti.