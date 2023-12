Allegri, novembre è una certezza: e tra i commenti è di nuovo derby d'Italia

Per l'allenatore dei bianconeri si tratta di un déjà vu, infatti anche nella passata stagione ha ricevuto lo stesso premio nello stesso periodo dell'anno: nel 2022 , infatti, la sua Juve collezionò tre vittorie in tre partite prima della sosta per il Mondiale in Qatar. Inter , Verona e Lazio le squadre sconfitte dalla Juve (senza subire gol un anno fa).

Sui social i tifosi della Juventus hanno celebrato questo riconoscimento per il loro allenatore mentre, nei commenti sotto al post della Lega Serie A, quelli dell'Inter non ci stanno e mettono in evidenza i meriti di Simone Inzaghi: il ruolino di marcia dei nerazzurri è stato infatti lo stesso, due vittorie e un pari. Ma, come si spiega nel comunicato che annuncia il premio ad Allegri, "il premio è stato assegnato da una giuria composta da Direttori di testate giornalistiche sportive che hanno valutato i singoli allenatori in base a criteri tecnico sportivi e di qualità di gioco espresso dalle loro squadre, oltre che di comportamento/fair play tenuto durante le gare".



La consegna del trofeo avverrà nel pre-partita di Juventus-Napoli, in programma venerdì 8 dicembre 2023 alle ore 20.45 all’ “Allianz Stadium” di Torino. Allegri è al primo successo nel "Coach Of The Month" in questa stagione dopo D'Aversa del Lecce (agosto), Dionisi del Sassuolo (settembre) e Simone Inzaghi dell'Inter (ottobre).